Gimles høstmarked var top-lækkert

Føllenslev: Ved Gimles høstmarked møder man den størst mulige koncentration af gamle hippier, var der én, der sagde. Det så ud til at passe meget godt, og man møder også en hel masse lokale produkter af meget høj kvalitet, de fleste økologiske. Hvis denne avis gav høstmarkeder anmelderstjerner, så ville Gimle score topkarakter for lørdagens arrangement i strålende september-sommervejr.

Det første, der faldt i øjnene, var Pia Kingos sære keramikfugle, som hedder »stalkere«, og der var også to forældre-fugle med en unge balancerende, der kaldes »De største helte« og er en hyldest til forældre, forklarede Pia Kingo, der ifølge sit visitkort gør det i »Fiduskunst og hjemmebrænderi«. Hun var en af de nye på Gimles høstmarked, som hun ikke tidligere har haft mulighed for at deltage i på grund af sit virke som jazz-sangerinde - der typisk er ude til optrædener på lørdage, forklarede hun.

I en anden bod, travlt beskæftiget med at rense estiske hvidløg, sad Mikael Hansen fra Ellemosegårdens økologiske gartneri. For en halv menneskealder siden var han urtekræmmer på Christiania, hvor han boede fra 1972 til 1980:

- Dengang havde jeg et godt trick og hentede for eksempel et par paller vindruer på Grønttorvet og fik dem transporteret ud på Christiania. Det var et stort hit hos alle de turister, der ikke skulle have hash eller chillum'er, og på en dag kunne jeg tjene til mad og andre faste udgifter, en skævert, en tur i byen og stadig have overskud. Dét var sgu livet, konstaterede Mikael Hansen nostalgisk, mens hustruen Karen Boysen havde pænt travlt med salget i bodens frontlinje.