Gensyn med gasserne

Kalundborg - 23. juli 2017

Lørdag eftermiddag havde Benny og Ingrid Darré fra Reersø ligesom for et år siden åbnet deres store have på Søndergaard for at invitere folk til en god og hyggelig musikalsk oplevelse.

Sidste år var flaget hejst for Stig Møller Band, men i år vajede Dannebrog for Danmarks stolte rockflagskib Gasolin' - eller i hvert fald næsten.

Gasolin'-kopibandet Gasbox spillede nemlig for fulde gardiner i Søndergaards have til stor glæde for de omkring 200 mennesker - både sommerhusgæster og lokale - som havde indløst billet.

Til at gøre det ud for Kim Larsen, Franz Beckerlee, Wili Jønsson og Søren Berlev var Gasbox' besætning bestående af René Hejdmann, René Davidsen, Jan Thomassen og Johnny Kolstrup, og de sørgede for at give publikum en fest.

Forsanger René Hejdmann lod ikke noget tilbage at ønske i forhold til forbilledet, både hvad angik fremtoning, sjove historier og den umanerligt store flab.

Efterhånden løftede flere og flere sig da også fra campingstolene og picnictæpperne og dansede og sang med på de velkendte sange.

Det bliver dog foreløbig sidste gang, der er koncert.

- Vi har kun lejet gården for en periode, og næste år er vi flyttet til et sted med en knap så stor have, fortæller Ingrid Darré, som passede indgangen med sin søster Ragnhild.