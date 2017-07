Se billedserie Den 3. september er der er en ni kilometer lang vandretur på Værslevstien med turleder Carsten Clausen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Gamle hits og nye ture for fodfolket

Kalundborg - 05. juli 2017 kl. 15:21 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune er med, når årets Vandrefestival Sjælland, Møn og Lolland-Falster løber af stablen fra fredag den 18. august og frem til søndag den 10. september. Det er 9. gang kommunerne i Region Sjælland inviterer borgere og besøgende på vandreture i deres lokalområder.

- Vi har mange gamle kendinge, men også nogle nye vandreture, siger Jytte Larsen, sundhedskonsulent i Kalundborg Kommune, som er med i koordinationsgruppen bag vandrefestivalen.

- Turen på Værslevstien har altid mange deltagere, og en af de nye ture handler om reformationstumult i Kalundborg, fortæller Jytte Larsen.

På sidstnævnte tur fortæller tidligere leder af Kalundborg Museum, Lisbeth Pedersen, og turen går fra Raklev Kirke over Sct. Olai kirkegård til markeringer af gråbrødreklostret og ruiner af Kalundborg Slot for at slutte på Bispegården, hvor det er muligt at indtage et enkelt reformationsmåltid.

I Kalundborg Kommune er der indtil videre 24 ture, men der kan sagtens nå at komme flere på.

- Vi har ture for enhver smag i år, og den længste er 18 kilometer siger Jytte Larsen.

Man kan læse om de mange forskellige ture på www.vandrefestival.dk - her ligger foreløbig 132 ture og flere er på vej.

Alle kan være med, for der er både korte, bynære ture på to kilometer i et let terræn og længere traveture på op til 20-25 km for de mere vandre-vante. Enkelte steder kan man være heldig at finde ture, som er egnede for kørestole og rollator.

Det kræver ikke det store udstyr at tage ud og gå. Gode sko og tøj efter vejret. Det er også en god ide at have lidt med at spise og drikke undervejs, afhængig af turens længde og at medbringe solhat/creme.

Vandrefestivalen giver mulighed for at komme af sted med en lokalkendt turleder, som guider rundt og sørger for, at alle kommer med ud og hjem. En stor del af turene arrangeres og ledes af frivillige fra mange forskellige foreninger, som brænder for at dele deres lokalkendskab med turdeltagerne.

Kommunerne der deltager i Vandrefestivalen håber, at den kan inspirere flere til at tage vandringen til sig og komme ud i det fri.