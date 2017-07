I oktober sidste år var forretningsfører Mariane Toft-Dallgaard og daværende organisationsformand Preben Westermann venner og underskrev en samarbejdsaftale. Men siden kom organisationsbestyrelse og Lejerbo på kant. Foto: Bjarne Robdrup

Fyrede formænd trodser Lejerbo

Kalundborg - 29. juli 2017 kl. 13:23 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Boligselskabet for Høng og Omegn indkaldes til orienteringsmøde mandag 31. juli klokken 19.00 i mødelokalet ved selskabets vaskeri på Fuglevænget 37. Initiativet til mødet kommer fra det tidligere formandsskab, Preben Westermann og Henry Lund. De havde ønsket at benytte boligselskabets mødelokaler i Fuglereden på Ingesvej, men det er afvist af administrationen i Lejerbo, og senest af den nyindsatte forretningsfører Ole Nyholm.

- Vi har et ønske om at orientere beboerne om de begivenheder, der har fundet sted de seneste uger - og om baggrunden, siger Preben Westermann mad afsæt i, at den kommunale tilsynsmyndighed har fyret organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet.

Til gengæld har tilsynet indsat en midlertidig forretningsfører, Ole Nyholm, i stillingen som selskabets reelle leder - og med betydelige beføjelser.

Konflikten i boligselskabet har mange ansigter. I december sidste år tiltrådte Lejerbo som administrator for boligselskabet. En aftale, som formandsskabet siden ønskede at opsige, fordi boligselskabets selvstændighed blev reduceret, og senest i maj ville have drøftet på et ekstraordinært repræsentanskabsmøde med henblik på at smide Lejerbo på porten. Den konflikt havde forinden splittet organisationsbestyrelsen, hvor formanddskabet reelt kom i mindretal.

Det selvsamme tidligere formandsskab, Preben Westermann og Henry Lund, skriver i en mail til avisen, at formandskabet to gange har rettet henvendelse til Lejerbo for at låne beboerhuset (Fuglereden) for at give beboerne en orientering - men er blevet afvist af forretningsfører i Lejerbo, Mariane Toft-Dallgaard, og senest af den efterfølgende indsatte forretningsfører, Ole Nyholm.

