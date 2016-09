Se billedserie Hans Henrik Sørensen fra roklubben (t.v.) og facadekonsulent Jakob Böttzau inspicerer det gamle fyr. Foto: Ulrik Reimann

Fyr kalder på hjælp

Kalundborg - 20. september 2016

Kalundborg: Det er lidt ligesom med stuen derhjemme. Efter nogle år ser den ikke helt nymalet ud længere, og dét kan bestemt siges om det gamle bolsje-stribede fyr på Gisseløre-tangen i Kalundborg.

Det blev senest shinet op af frivillige fra ro- og sejlklub i 2008 med maling sponsoreret af Kalundborg Havn.

- Fyret er vigtigt. Det er med til at sige »velkommen til Kalundborg«, og derfor prøver vi at lave et godt og grundigt forarbejde, så fyr-renoveringen bliver lavet så godt som muligt, siger Lene Pries fra Kalundborg Sejlklub.

Hun har netop været ude ved fyret til en besigtigelse sammen med Hans Henrik Sørensen fra roklubben, Frank Andersen fra kommunens nytteaktiverings-projekt, og facadekonsulent Jakob Böttzau. Frank Andersen skal nu finde ud af, om renoveringen kan blive et nytteaktiverings-projekt, og facadekonsulenten vurderer, at selve fyr-renoveringen ikke kan gå i gang før foråret.

- Den optimale behandling kan vi ikke give fyret, fordi det vil være meget dyrt og ikke mindst besværligt med transporten herud ad tangen, stilladser og så videre. Opgaven handler om at komme så langt som muligt og få et godt og holdbart resultat for så få midler som muligt, fortalte konsulenten.

De rød-hvide striber på fyrets sider er på cirka 100 kvadratmeter i alt, og så er der toppen af fyret, som ikke er helt nem:

- Der har vist været en top af træ til fyret, som måske findes endnu i privat eje. Hvis det er rigtigt, vil vi gerne have fotos til at lave en ny top efter, nævner Lene Pries, som også er interesseret i at få afklaret, hvem der ejer det rød-hvide fyr. Det spørgsmål blev ikke afklaret i forbindelse med fyr-renoveringen i 2008, hvor både kommunen, Farvandsvæsenet og Kalundborg Havn afviste fyr-ejerskabet.