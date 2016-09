Henrik Petersson er formand for Kalundborg Handelsstandsforening. Foto: Susanne Uhre-Prahl Foto: Per Buurgaard Christensen

Fusion mellem handel og erhverv på vej

Kalundborg - 16. september 2016 kl. 10:55 Af Susanne Uhre-Prahl

Bestyrelsen i Kalundborg Handelsstandsforening lægger op til en sammenlægning med Kalundborgegnens Erhvervsråd og Kalundborg Håndværkerforening, og de øvrige relevante foreninger i Kalundborg Kommune er også velkomne til at være med.

Fusionen er et af emnerne, når handelslivet i Kalundborg mødes til den årlige generalforsamling på tirsdag, og ifølge formanden Henrik Petersson er en sammenlægning netop aktuel, nu hvor erhvervsrådet får ny direktør.

- Der har gennem flere år været uformelle drøftelser om en sammenlægning, som i vores øjne vil være helt oplagt og en fordel for alle parter, siger Henrik Petersson.

Han tilføjer, at både når det gælder markedsføring af Kalundborg og en fælles administration, vil der være tale om en fordel for handelslivet, som kommer til at stå stærkere økonomisk.

Han mener desuden, at en sammenlægning vil være et plus, når det handler om den kommunale bosætningsstrategi, fordi en stærk detailhandel er en vigtig brik for at få flere borgere til at flytte til kommunen.

Henrik Petersson vil derfor meget hurtigt tage kontakt til den nye erhvervsdirektør, når denne er på plads i sit nye job.

Han opfordrer dog i første omgang sine knap 100 medlemmer til at være med på generalforsamlingen tirsdag og give deres mening til kende om en eventuel sammenlægning.

Forslaget får en positiv modtagelse hos Ole Lauritzen, der er formand for Kalundborg Erhvervsråd.

Ifølge ham har der tidligere været tanker om en sammenlægning, så den ligger ikke fjern, siger han og tilføjer, at handelsstandsforeningen altid er velkommen til at kontakte erhvervsrådet for nærmere drøftelser.