Skoleleder Jeanne Schou Andersen (tv.) og skole-bestyrelsesformand Kirsten Justiniano fortæller om planerne for ombygningen af Højbo Friskole. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Friskole bygger om for adskillige millioner

Kalundborg - 15. juni 2017 kl. 12:56 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højbo Friskole bygger om for flere millioner kroner i de kommende måneder. Skolen skal have etableret nyt musiklokale, scene, badefaciliteter og have moderniseret kloak og varmeforsyning.

Præcis hvor meget det kommer til at koste, ønsker skolens ledelse ikke at offentliggøre.

- Men vi kan godt fortælle, at den samlede regning løber op i adskillige millioner kroner, fortæller skoleleder Jeanne Schou Andersen.

- Det er svært at få lov til at låne penge til skolebyggeri, når det ikke er et byggeri som direkte hæver elevtallet. Det bliver endnu sværere, når man er en skole placeret på landet. Heldigvis har vi en sund økonomi, og vi er gode til at spare op, så vi har fundet pengene, fortæller skolebestyrelsesformand Kirsten Justiniano.

Det har i mange år været et stort ønske på Højbo Friskole at få en scene til, når skolen har musikalske optrædener, og tegningerne til den nye scene blev faktisk lavet for år tilbage i forbindelse med en tidligere ombygning.

Den gang blev den imidlertid udskudt på grund af, at skolen havde mere presserende behov at bruge pengene på.

Folkeskolereformen fra 2014 gav imidlertid skolen det sidste skub til at få realiseret det nye byggeri.

- Med skolereformen blev idræt et fag, som eleverne kan komme op til afgangsprøve i. Det sætter nogle andre krav til undervisningen, hvor eleverne får en højere puls og komme til at svede mere, end de ellers har gjort. Derfor kan vi ikke længere klare os uden badefaciliteter, siger Jeanne Schou Andersen.