Finderuplund skal have et botilbud til unge psykisk sårbare, hvilket er et af forslagene. Foto: Bjarne Robdrup

Fremtidsforslag til botilbud

Kalundborg - 20. august 2017 kl. 20:48 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialudvalget i Kalundborg Kommune har godkendt og anbefalet en lang række forslag til fremtidens botilbudsområde på handicap-området til det kommende budgetseminar i næste uge.

- Vi skal investere i både bygninger og i personale for, at vi kan dække de behov, som bliver fremtiden, siger Anne E. Jensen (V), formand for socialudvalget i Kalundborg Kommune.

Forslaget om »Fremtidens botilbudsvifte« er blevet konkretiseret og indeholder nu ni forslag, hvor nogle skal gennemføres fra 2019.

Investeringen i nye botilbud sker også for, at Kalundborg Kommune kan undgå at skulle købe for mange dyre pladser i andre kommuner.

- For eksempel så er der yngre borgere, som får alkoholdemens, og som ikke passer til at almindeligt plejehjem for demente, så derfor skal der laves et eget tilbud til dem, siger Anne E. Jensen.

Forslagene er:

1: Nyt botilbud til psykisk sårbare i Høng med 42 pladser.

2: Tilbuddet skal rettes mod tre målgrupper: a) Ældre borgere med psykiske udfordringer med tilhørende somatiske udfordringer (Erstatningsbyggeri til botilbuddet Finderuplund), b) tilbud til borgere med en flerhed af udfordringer og c) Tilbud til borgere med psykosociale problemer og alkoholdemens.

På Finderuplund skal der oprettes botilbud til unge psykisk sårbare, som skal være et midlertidigt botilbud med 16 pladser.

3: Halvvejshus - midlertidigt botilbud til udsatte borgere, herunder borgere med misbrug.

4: Omlægning af botilbud på Banemarken i Høng til et midlertidigt botilbud med fire pladser til unge borgere med handicap.

5: Omlægning af botilbud på Sofievej i Høng, hvor de længerevarende botilbud på Sofievej i Høng (Huset, To-kløveret og Sønderbo) omlægges til midlertidige botilbud.

Indledningsvis med 7 pladser og på sigt op til 21 pladser.

6: Etablering af midlertidig botilbud med syv pladser på Raklev Plejecenter.

7. Etablering/omlægning til længerevarende botilbud til ældre handicappede med somatiske udfordringer i Munkesøen. Først med fem plads og på sigt op til 10 pladser til ældre udviklingshæmmede borgere, der også har somatiske udfordringer.

8. Øget specialisering i botilbuddene Klostermosen og Sofievej

