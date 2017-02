Se billedserie Morten De Voss (t.v.) skal være skoleleder, når Svallerup Skole og Kathøjskolen skal lægges sammen. Skoleleder Poul Erik Hansen går på pension. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidig skoleleder er udpeget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidig skoleleder er udpeget

Kalundborg - 01. februar 2017 kl. 20:48 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

56-årige Mor­ten De Voss skal fra den 1. april 2017 være leder for både Svallerup Skole og Kathøjskolen. Han er i forvejen leder af Kathøjskolen.

Skoleleder på Svallerup Skole, Poul Erik Hansen, har besluttet sig for at gå på pension med virkning fra den 31. marts 2017.

- Jeg har gjort op med mig selv, at det er et godt tidspunkt at stoppe på, siger den 62-årige Poul Erik Hansen.

Han har dog lovet Morten De Voss, at han frem til den 31. august vil fortsætte på halv tid, hvor han vil hjælpe til med sammenlægningen af de to specialskoler, som træder i kraft den 1. august 2017.

- Jeg ville jo gerne have fortsat parløbet, fordi vi har haft et rigtigt godt samarbejde de seneste to år. Derfor er det godt, at han lige bliver lidt længere, siger Morten De Voss.

Sammenlægningen af de to skoler betyder en besparelse på en skolelederløn, men derudover skal der ikke skæres yderligere ned på personalet, oplyser Morten De Voss.

Det er direktør i Kalundborg Kommune Hanne Dollerup, som har udpeget Morten De Voss som skoleleder.

- Morten har de rette ledelsesmæssige kvaliteter og ekspertiser til at løfte opgaven i forhold til et samlet tilbud, skriver hun i et brev til de ansatte samt til forældre med børn på henholdsvis Svallerup Skole og Kathøjskolen.

I første omgang skal skolen være placeret på både Svallerup Skole og Kathøjskolen.

- Vi har to gode skoler nu, og vi vil arbejde for at få blive endnu bedre, siger Morten De Voss.

Skolen skal være »en samlet fysisk skole indenfor en overskuelig fremtid« ifølge direktør Hanne Dollerup.

Samlet på de to skoler er der 120 elever, så det er en skole med en pæn størrelse. Men hvor skolen skal placeres, vides endnu ikke.

- Vi har øjnene åbne overfor alle muligheder, siger Morten De Voss.

Han nævner, at Kathøjskolen kommer til ligge tæt på trinbrættet ved Station Øst, som skal bygges, og det dermed bliver en attraktiv grund for virksomheder.

- Når skolen bliver samlet fysisk et sted, så bliver det aktuelt med et fælles navn. Nu vil det bare give forvirring, siger Morten De Voss