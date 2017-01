Fra sikkert job til frihed under ansvar

Der er, og har altid været, fart over feltet, når Heidi Vestergaard Holst lægger fra land. Både fysisk og mentalt. Men når man er mor til to store drenge og har en mand med trang til selvstændighed (Allan Holst, murermester) er det nok trygheden i hverdagen, der prioriteres. Ikke mindst hvis man har et job, man er glad for. En sikker havn.

- Jeg fik en henvendelse fra en virksomhed, om jeg kunne påtage mig at arbejde nogle timer for dem, og der har været andre følere, men jeg afslog hver gang med henvisning til mit faste job, siger Heidi til dagbladet Nordvestnyt. Det var ikke, fordi tanken om at blive selvstændig forekom fjern eller urealistisk. Jeg var nok bare der, at skulle jeg springe ud under eget bord, skulle udgangspunktet være tryggere.