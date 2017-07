Se billedserie Mini-museet - nogen mener det er Danmarks mindste - giver indtryk af havnens liv og virksomhed i gamle dage. Foto: Bjarne Robdrup

Fra eksklusivt ravhus til historie om havnen

Kalundborg - 31. juli 2017 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en årrække var det en af halvøens bedst kendte kunstnere, Pia Ahrenst, der holdt til i det 12 kvadratmeter lille træhus på havnen i Reersø.

Men da Pia besluttede sig for at stoppe sidste år, henvendte formanden for Reersø Museum, René Rohde, sig til formanden for Fonden Reersø Havn, Arne Sørensen, for at forhøre sig om muligheden for at skabe et lille havnemuseum .

- Arne og Fonden sagde ja med det samme, og det er vi meget taknemmelige for, siger René Rohde. Forhistorien er, at der blev lavet en udstilling om Reersø Havn, da havnen fejrede sin 100 års fødselsdag for to år siden.

- Efterfølgende har der været mange henvendelser fra mennesker, der gerne ville se eller gense de billeder, som indgik i udstillingen dengang. Nogle af disse billeder er med i den nye ramme, men der er også kommet andre til. Vi håber, at vi gennem fotos og redskaber fra fiskeri og både kan give bare et lille billede af havnen, som den virkede engang. Ikke mindst med baggrund i, at erhvervsfiskeriet jo forlængst er væk, tilføjer formanden.

Havnemuseet vil være åbent for alle gæster hver dag fra klokken 9 til 17 i sommerhalvåret. Og det er ganske gratis at kigge indenfor.

Museet er ikke skabt på basis af offentlige tilskud eller anden støtte.

- Nej, det er nærmest vores egne lommepenge, og en stor del af det forarbejde, der er skabt om denne ramme, har vi også lavet selv. Prisen for at låne bygningen er nemlig, at vi vedligeholder den, siger René Rohde.

Den officielle åbning fandt sted søndag med pænt besøg - i buldrende regnvejr.

BR