Forstander: Reform koster regeringens troværdighed

- Ideen med at samle seks forskellige forberedende uddannelser under én hat er fantastisk og rummer mange fordele. Men det kan ikke hjælpe noget, at man på den ene side siger, at de unge skal tro på sig selv, for det gør det omgivende samfund, hvis man på den anden side fjerner et af de vigtigste værktøjer, vi som skole kan operere med. Det handler om, at reformen vil fjerne den løn, unge under 18 år modtager for det arbejde, de udfører. Når vi for eksempel trækker en 17-årig en halv times løn, fordi eleven er mødt for sent ind, er det et vigtigt signal og konsekvens-lærdom for eleven. Men hvis den unge ikke længere modtager løn overhovedet, har vi ikke det værktøj i kassen - og flere unge vil måske være ligeglade: Vi får jo alligevel ikke noget for det, vi laver.