Forstander: En katastrofe

Hun frygter for konsekvenserne af, at finansloven reducerer i ydelsen til eleverne. Et tiltag, der i yderste fald kan handle om, at samfundet taber nogle af de unge på gulvet, fordi de ender med at stå uden undervisningstilbud, der passer til deres behov for læring. Muligheden for at blive klar til job eller uddannelse forringes for denne gruppe.