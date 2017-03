Udvalgsformanden vedrørende et hal-projekt i Høng, Gitte Johansen (V), afviser med et flertal i ryggen at imødekomme Høng Lokalråds ønske om at sløjfe projektet og starte forfra.

Formand afviser lokalråd

Sagt til Nordvestnyt af Gitte Johansen (V), formand for projektgruppen bag planerne for idræts- og kulturparkbyggeriet ved Høng-hallen, som lokalrådet i Høng i avisen tirsdag skød ned som uantageligt. Lokalrådet mener, at kommunen og byen får for lidt for de mange millioner og heller ikke får det, der er brug for.