Forfattere sender man da i arbejdslejr

Der er meget stille, da Nordvestnyts udsendte træder ind i Havnsølejrens store stue ved Havnsø Strand klokken 10 torsdag. Unge sidder i to grupper og arbejder så fokuseret med tekster, at ikke én af deltagerne fra talentholdet på Forfatterskolens sommercamp kigger op.

I køkkenet står campens koordinator Anne-Marie Donslund og en god veninde, der er taget med som frivillig hjælper, Heidi Zülau Jørgensen, og midt i bagning, madlavning og kaffebrygning fortæller koordinatoren, at lejren faktisk er en arbejdslejr. På den måde, at deltagerne får lov at opleve, lære, tale, lytte og skrive.

De færreste er vant til at beskæftige sig med tekster i mange timer om dagen, og det bliver man helt træt af på en anderledes måde, fortæller de 14-15 årige elever på det hold, som ungdomsbogsforfatter Nanna Foss har ansvaret for.

Hun forklarer om flow og om, at man ikke skal redigere, mens man skriver. Det skal man vente med, til man er færdig, for ellers dræber man kreativiteten, siger underviseren, mens regnen trommer på teltet.

Eleverne havde fået mulighed for at gå ind i huset på den meget regnvåde torsdag, men de foretrak teltet på grund af lyden af regn.

Koordinatorens rundvisning omfatter ud over den store stue med talenthold-skribenter og de tre telte på plænen med hver sin gruppe - de 12-13 årige, de 14-15 årige og de 17-21 årige - også et nærliggende sommerhus. Det er et dødsbo, som forfattercampen har fået lov at låne, og her sidder halvdelen af talentholdet med de 15-22 årige og arbejder med indtryk fra onsdagens tur til Nekselø. Johanne Schou Vinther læser sit digt »Ode til alun« op og høster ubetinget ros, også for sit uventet store kendskab til planters navne.

- Fan'me sejt gået, lyder det fra camp-koordinator Anne-Marie Donslund.

Julie Teglmann fra talentholdet har gået på forfatterskole i Kalundborg og bor nu i Slagelse og går på sosu-skole, og hun er en af de rigtigt dygtige, nævner koordinatoren.

- Jeg skriver især digte, og jeg vil gerne udgive en samling. Og hvis jeg kan leve af det, så vil jeg meget gerne det, siger Julie, som også i hverdagen er meget flittig med læse især poesi og at skrive, hvilket typisk foregår på gulvet i den meget lille etværelses.

En af lejrens yngste, 12-årige (snart 13) Lucca Andersen fra Vallekilde fortæller, at hun også rigtig godt kan lide at skrive:

- Det går ret godt på det område i skolen, og jeg skriver også meget i min fritid. Jeg kan lide genren realisme, gerne om fremskridt og, hvad det betyder for naturen, og så skal der være en viljestærk karakter, siger Lucca.

Anne-Marie Donslund fortæller, at deltagerne på lejren, som slutter i morgen lørdag den 5. august, udover at være kreative også har godt styr på stavning, kommaer og den slags. Niveauet er højt, hvilket også afspejles i et solidt pakket fagligt program. Programmet levner dog også plads hygge, badening, rundbold, madlavning, bålaften, litt-talks og sjove skrivelege.