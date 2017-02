Tre raske medlemmer af Ældre Sagen i Høng med gulvskrubbe og karklude sørger for, at de nye rammer er klar til Ældre Sagen: Inge Nielsen (tv), Conny Errebo og Dorthe Jensen på frivlligt arbejde. Foto: Jette Bundgaard

Foreninger rykker ind på rådhus

- Det har taget sin tid, og den lokale presse hjalp til, da vi syntes, at der skete for lidt. Men nu er vi her, og vi er glade for de rammer, der er stillet os til rådighed, siger Gregers Bagger, som er formand for Ældre Sagen i Høng - og afdelingens 1300 medlemmer.