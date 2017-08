E-sport vokser overalt her i landet; ja, i hele verden. Nogle af de bedste e-sporthold er faktisk danske. Her er det e-sportglade unge fra Møn.

Send til din ven. X Artiklen: Foreninger får hver 125.000 kr. til e-sport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Foreninger får hver 125.000 kr. til e-sport

Kalundborg - 06. august 2017 kl. 18:54 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

E-sport er i voldsom vækst på verdensplan og har allerede godt fat i danske unge. Mange idrætsforeninger ser det som en opgave for dem at skabe vilkår for tilbud om og udvikling af sporten, som i vid udstrækning er en magnet for unge, der ikke ser sig selv i de mere traditionelle sportsgrene.

To lokale foreninger får nu et ikke ubetydeligt tilskud til udvikling af e-sport under egne rammer. Det er Høng Gymnastikforening og Tømmerup GU. Folkeoplysningsudvalget har behandlet ansøgningerne og åbnet pengekassen. Hver af foreningerne modtager 125.000 kroner.

Det er ganske vist en del under det ansøgte. Tømmerup G&U bad om et tilskud på 335.872 kroner og Høng GF ansøger om et tilskud på 219.800 kroner. Men med det bevilgede tilskud har Folkeoplysningsudvalget på det nærmeste tømt sin udviklingspulje.

På et ikke uvæsentligt punkt imødekommes Tømmerup GU ikke. Det fremgår nemlig af sagsbehandlingen følgende:

»I forhold til TGUs ansøgning om opstartstilskud til eSport er det væsentligste for at kunne igangsætte og udbyde aktiviteten at få etableret et specifikt e-Sports-lokale ved at opsætte væg/foldedør i det eksisterende cafeteria, samt indkøb af it-udstyret«.

Folkeoplysningudvalgets afgørelse lyder således:

»Ansøgningerne imødekommes med kr. 125.000,- til hver forening. Det bevilgede tilskud kan kun anvendes til anskaffelse af udstyr til e-Sport. Der ydes ikke tilskud til bygningsmæssige forbedringer/ændringer«.