Send til din ven. X Artiklen: Forældre mister tilliden til Kalundborg Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre mister tilliden til Kalundborg Kommune

Kalundborg - 18. februar 2017 kl. 08:17 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mangelfuld sagsbehandling, dårlig vejledning, mistillid og sågar angst præger forholdet mellem forældre til udsatte børn og Kalundborg Kommune. Det er budskabet fra en gruppe af forældre, der står som arrangør af et stormøde omkring inklusionen i folkeskolen og børn med særlige behov i samarbejde med patientforeningen Bedre Psykiatri og kommunalbestyrelsesmedlem Jesper Hjelm Kristensen (EL), som skal holdes i Multihuset i Kalundborg den 14. marts.

Nordvestnyt har i de seneste måneder skrevet flere artikler om forældre til udsatte børn, der på den ene eller den anden måde er tørnet sammen med kommunen, når de ikke kunne få den nødvendige hjælp eller rette tilbud til deres børn.

Ifølge forældregruppen er der langt fra tale om enkeltstående sager. Det er snarere reglen end undtagelsen, at man mødes med et afslag, og forældrene har efterhånden mistet tilliden til kommunen.

- Mange er bange for at henvende sig til kommunen, fordi de frygter at blive dunket i hovedet med deres børneopdragelse. Vores forhold til kommunen er præget af mistro og mistillid. Der er ikke nogen af os, der har tillid til, at vi får en ordentlig sagsbehandling, siger Anne-Mette Jeppesen, der er mor til en 10-årig dreng med autisme og ADHD, og som er med i forældregruppen.

- Jeg synes, kommunens vejledning og faglighed er enormt ringe. Alt for ofte virker det som om, det ender med tilfældige hovsaløsninger. Man er dagligt nødt til at gøre sig bemærket, ellers ender man lynhurtigt bagerst i køen, tilføjer Maria Nielsen, der er mor til en 10-årig dreng med ADHD og Tourette, og som også sidder i gruppen.

Borgmester Martin Damm (V) opfordrer til dialog mellem borgerne og kommunen.

- Det er afgørende, at sagsbehandlere og borgere har et tillidsfuldt forhold til hinanden. En del af mistilliden kan skyldes dårlig kommunikation. Der kan være gode grunde til, at man træffer de afgørelser, som man gør, men hvis vi ikke får dem forklaret godt nok, kan mistillid opstå, siger han.

Borgmesteren mener, at et møde, hvor forældre, politikere og administration kan få hinanden i tale, vil være et godt skridt på vejen mod at genoprette tilliden mellem borgerne og systemet.

- Hvis man vil etablere et møde i en åben ånd, hvor man er villig til at lytte til hinanden, så tror jeg gerne, at såvel forvaltningen som medlemmer af børn- og familieudvalget vil deltage, siger han.

Læs mere i Nordvestnyt i dag.