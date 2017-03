Gørlev Idrætsefterskole er med 158 aktive på elevholdet et af de store indslag under forårsopvisningerne. Foto: Peter Andersen

Forårsfest i livsglæde

Udenfor holder busser i alle farver på rad og række, og børn og unge myldrer ud for at få deres tasker. Allerede på trappen ind i hallerne er der kø, for det gælder for publikum om at få den bedste siddeplads til gymnastikkens udstillingsvindue, forårsopvisningerne.