John Højbusk, manden bag Folkemøde Kalundborg, forventer, at arrangementets hjemmeside er oppe at køre om en uges tid. Foto: Charlotte Koefoed

Folkemødet i Høng tager form

Interessen for Folkemøde Kalundborg er allerede begyndt at vise sig, selv om det først sker lørdag den 27. maj klokken 10-17.

Han fortæller, at arrangementets hjemmeside www.folkemoede.kalundborg.dk er oppe at køre om en uges tid, og her vil der være et link til tilmelding.

- Så regner jeg med, at tingene begynder at »eksplodere« omkring os, siger han.

- Vi er glade for de penge, som Kultur- og fritidsudvalget har givet os, men da vores budget er 50.000 kroner, er vi gået i tænkeboks over, hvordan vi skal skaffe resten, siger John Højbusk.

- Og vi ser meget gerne, at foreninger fra hele kommunen deltager, også dem fra den nordlige del. Her har de mulighed for at fortælle borgerne i Kalundborg, hvad de står for i deres forening. Og måske kan de ad denne vej hverve flere medlemmer, siger han.