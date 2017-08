Se billedserie Den første demenesvenlige tankstation er Shell i Kalundborg. Til venstre ses Lise Bugge, demenskonuslent i Kalundborg Kommune og Morten Weise, indehaver af Shell. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Første demensvenlige tankstation i Danmark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første demensvenlige tankstation i Danmark

Kalundborg - 16. august 2017 kl. 15:15 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morten Weize, indehaver af Shell tankstationen på Sct. Jørgensbjerg i Kalundborg, var hurtig til at sige ja, da han blev spurgt af Alzheimerforeningen, om han ville være med til at gøre tankstationen demensvenlig.

- Jeg har altid følt et ansvar for at hjælpe de ældre, og min egen mormor var også ramt af demens, så jeg har selv haft sygdommen tæt på, siger han.

Alzheimerforeningen sendte Demensven-instruktør Mette Abrahamsen ud, som uddannede 15 af medarbejderne til Demensvenner. Det betyder, at de er blevet bedre rustede til at hjælpe mennesker med demens og genkende tegn på demens.

- Der gik et lys op for mange medarbejdere i løbet af kursusaftenen, fordi de kunne genkende nogle af beskrivelserne på nogle af kunderne, fortæller Lise Bugge, demenskonsulent i Kalundborg Kommune.

Hun glæder sig over, at Shell har taget initiativ til at blive demensvenlig, fordi alene i Kalundborg Kommune er der omkring 700-800 demente.

- Det kunne være godt, hvis det kunne sprede sig til flere forretninger, siger Lise Bugge.

- Medarbejderne skal selvfølgelig ikke gå hen til kunderne at give dem diagnosen dement, men de skal sættte sig i kundens sted og prøve at hjælpe dem, hvis de for eksempel har svært ved at finde varerne, siger Lise Bugge.

For den demente kan det pludselig være vanskeligt at tanke bilen. Andre kan ikke finde ud af at bruge deres Dankort.

- Uanset hvor travlt vi har, så giver vi os tid til at hjælpe, siger Morten Weise.

- Vi har langt over 1000 kunder om dagen, så vi vil møde nogle som er demente, siger Morten Weise, indehaver af den første demensvenlige tankstation i Danmark.