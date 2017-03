Flot lagkagefest på rådhuset

Borgmester Martin Damm bød »Sagen« velkommen og ønskede tillykke, men lagde heller ikke skjul på, at de nye rammer kun er til låns, fordi kommunen agter at sælge bygningerne - når og hvis der dukker en køber op - og om få år står byggeriet af Kultur- og Bevægelsespark Høng ved hallen jo også klar til brug for byens righoldige foreningsliv. Mogens Dyhr-­Nielsen, ældrepolitisk kontaktperson for Ældre Sagen i Høng, glædede sig på alles vegne over de nye, lyse og gode vilkår - hvor man meget gerne vil blive. Op mod 200 deltog i går!