Flot fest og fin tv-lyd

Ingen af de skønsmæssigt 2000 publikummer, som søndag aften i Havneparken fik et glædeligt gensyn med »rockmamma«, Sanne Salomonsen, Rasmus Nøhr, Folkeklubben og Nikolaj & Piloterne, kunne være i tvivl om, at de udgjorde en levende - og særdeles deltagende - kulisse for to programmer på TV Charlie, som sendes fem til seks gange hen over efteråret. TV-kanalen besøger en håndfuld andre danske byer i løbet af sommeren for også der at optage musikprogrammer med kendte danske navne, nye såvel som gamle kendinge.