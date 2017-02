Rørby Skole skal muligvis have egen skoleleder. Det er der i hvert flertal for i Børn- og Familieudvalget. Skolelederen skal dog også bruge tid på at undervise. Foto: Per Christensen

Flertal for en skoleleder på hver skole

Børn- og familieudvalget har haft den fremtidige ledelsesmodel for Hvidebækskolen og Rørby Skole på dagsordenen, og et flertal i udvalget anbefaler, at der bliver en skoleleder på hver skole.

De tre medlemmer fra Venstre, heriblandt udvalgsformand Gitte Johansen, ønskede at få fælles skoleledelse på de to skoler, men med en afdelingsleder på Rørby Skole.

Hvis scenarie 2 bliver valgt, betyder det, at der skal rekrutteres ny skoleleder til Rørby Skole. Skolelederen skal også undervise en del af tiden, hvilket også vil gælde for viceskolelederen på Hvidebækskolen.

Børn- og Familiudvalget anbefaler nu, at der atter bliver selvstændig skoleledelse på de to skoler. Derudover tilføjer udvalget i en bemærkning, at der mellem de to skoler skal være et forpligtende samarbejde.