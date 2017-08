Flere opgaver: Jobcenter sparer millioner

Væksten i ansatte på Jobcenter Kalundborg har medført pladsmangel på jobcentrets hovedadresse på Torvet i Kalundborg. Her udvides der nu. Det sker ved, at jobcentret får rådighed over kommunale lokaler, der ligger klos op ad centrets øvrige lokaliteter.

Et af de projekter, der lige nu »tages hjem« fra lejede lokaler i Skibbrogade, er projekt »Motorvejen til job«. En indsats for unge og andre meget jobparate. Lagt an på et tæt samarbejde med virksomhederne og med Kalundborgegnens Erhvervsråd. I øvrigt et samarbejde, der fortsætter uændret, men nu med projektsted på Torvet.