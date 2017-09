Vesterlund plejecenter i Snertinge skal måske til at bruge frivllige kræfter i endnu højere grad. Her er et billede fra en koncert med Keld og Hilda. Foto: Mie Neel

Flere frivilligt drevne aktivitetscentre

Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune har nikket ja til at administrationen i Kalundborg Kommune skal afdække potentialet for at Vesterlunden i Snertinge og Birkely i Kirke Helsinge fremadrettet kan drives som delvist frivilligt drevne aktivitetscentre.

- I første omgang skal vi have undersøgt om der opbakning til det, og hvis der er, så skal der kigges på økonomien bagefter, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

I Kalundborg Kommune er der i dag tre aktivitetscentre, Åvangen i Svebølle, Munkesøen Aktivitetscenter i Kalundborg og Rørby Borgerhus, der primært benyttes til frivillige aktiviteter på ældreområdet. Både de frivillige og brugerne af de eksisterende centre udtrykker stor tilfredshed og glæde med de nuværende centre. Det er i høj grad ældre, der bor i nærheden af aktivitetscentrene, der benytter disse, og det er derfor en fordel, at de er fordelt i kommunen. Formålet med at etablere flere aktivitetscentre vil være, at skabe mulighed for flere aktiviteter for ældre andre steder i kommunen.