1

Send til din ven. X Artiklen: Flere bor fast i sommerhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere bor fast i sommerhuset

Kalundborg - 14. juli 2017 kl. 14:15 Af Christina Quist og Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordvestsjælland: I disse uger strømmer folk til deres sommerhuse for at holde ferie. Men hvor sommerhuset for mange kun er et sted, man bruger i forbindelse med ferierne, har flere og flere pensionister i Nordvestsjælland valgt at gøre fritidshuset til deres faste bolig.

Antallet af pensionister i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner, der har skiftet lejligheden, parcelhuset eller villaen ud med en permanent tilværelse i sommerhuset, er nemlig rekordhøjt. I 2017 er der således 3083 borgere i de tre nordvestsjællandske kommuner, som bor i deres sommerhus året rundt. Til sammenligning var der 2552 i 2010. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Den 15. juni i år trådte en ny planlov i kraft, som giver pensionister mulighed for at bo i deres sommer- og fritidshuse året rundt allerede efter kun et års ejerskab. Tidligere skulle de have ejet sommerhuset i mindst otte år for at gøre det til helårsbolig.

Ejendomsmægler Steen Huusom fra Nybolig Jan Milvertz i Kalundborg genkender også den stigende interesse for sommerhusmarkedet.

- Tendensen rammer ned i et sommerhusmarked, som i forvejen er inde i en positiv udvikling på grund af flere ting. Det giver en større frihed for seniorerne, at de ikke længere skal vente syv år på at kunne bo året rundt i deres sommerhus, og hvis vi sammenholder det med den øgede mulighed for belåning i sommerhuset og den generelle tro på økonomien i samfundet, så gør det, at det bliver mere attraktivt, siger Steen Huusom.

Flere grupper

Han peger dog også på, at det ikke kun er pensionister, der køber sommerhuse i Kalundborg-området, og generelt vurderer han, at gennemsnitsalderen for sommerhuskøbere er faldende.

- Hvor børnefamilier førhen måske valgte at flytte permanent ud af de store byer, så bliver de i dag i højere grad boende på for eksempel Nørrebro, og ved siden af har de så et sommerhus, hvor de kan tage børnene med ud at mærke naturen og det landlige frirum, siger ejendomsmægleren, der også ser en tredje gruppe i de mange lokale skifteholdsarbejdere i Kalundborg.

- De bruger fritiden anderledes, og når de ikke er sammen med familie og venner, så kan det være rart at komme væk fra den daglige trommerum i parcelhushaven og i stedet rode med noget ude i sommerhuset, siger han.

Holbæk side 13