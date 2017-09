Se billedserie Søndag lagde Kalundborg RC Racing baner til danmarksmesterskaberne i fjernstyrede off-road-biler. De små maskiner fræsede rundt på banen med op til 90 kilometer i timen. Ind i mellem lettede bilerne enddog. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fjernstyrede biler er ikke for børn

Kalundborg - 03. september 2017

De syv biler starter méd et brøl, og fræser ud på banen med op mod 90 kilometer i timen. På afstand kunne man sagtens lade sig narre til at tro, at det var væsentligt større maskiner, som kører rundt på banen ved Stejlhøj i Kalundborg, men der er faktisk »bare« tale om fjernstyrede biler.

Kalundborg RC Racing var søndag vært for danmarksmesterskaberne for fjernstyrede offroad-biler, og mesterskabet blev derfor holdt på klubbens bane på Stejlhøj, hvor Kalundborg RC Racing har holdt til siden 2011.

Med et går det galt. En bil kører for stærkt rundt i et sving, vælter omkuld og taber det ene hjul. Straks der er et hul mellem de forbipasserende biler haster de frivillige ud og henter den forudlykkede bil. Imens henter andre reservedele inde på værkstedet, og selve hjulskiftet tager kun få sekunder, så bilen straks efter kan være tilbage på banen, og forsøge at indhente det forsømte. Der er ikke gået meget mere end et minut.

- Deltagerne tager det her meget seriøst. Det er en motorsport. Alle kører for at vinde, og når de kører galt, så bliver de dybt frustrerede, siger Paul Milligan, der er formand for Kalundborg RC Racing.

Klubben er massivt repræsenteret ved årets DM. Således er næsten halvdelen af årets kørere medlem af klubben.

- Det er ikke kun, fordi vi har hjemmebane. Det er også fordi vi har en stor og populær klub, med en af landets bedste baner, mener Paul Milligan.

- Vi har en god holdånd og er meget sociale herude. Folk hjælper hinanden med reservedele og låner gerne udstyr ud til nybegyndere. Sådan er det ikke i alle klubber, så vi har medlemmer der kommer langvejs fra, for at køre med i os i Kalundborg, indskyder kasserer Ole Andersen.

Der er dog også en grund til, at nogle kørere er meget ømme overfor deres biler. Det er ikke en billig hobby, at komme i gang med.

- Mange af de biler vi kører med i dag, koster omkring 30.000 kroner stykket. Derfor er de fleste af vores medlemmer også voksne mennesker. En nybegynder kan dog købe sig en udemærket bil for en 6.000 til 7.000 kroner, og vi har et hobbymedlemskab, der inkludere forsikring, så man kan prøve at låne et andet medlems bil, fortæller Paul Milligan.

Medlemmerne af Kalundborg RC Racing mødes hver torsdag og de fleste søndage på banerne ved Stejlhøj. Nysgerrige er velkomne til at kigge forbi.