Fiskefest for de små

Kalundborg - 21. juni 2017 kl. 13:10 Af Bjarne Robdrup

- Nøj, hvor er de store, kommer det spontant fra en af drengene, mens han forsigtigt holder en rødspætte fra spanden. En af de voksne, Torben Schmidt, forklarer forskellen på skrubber og rødspætter, som medlemmer af Asnæsbroens fiskeforening har fanget samme morgen.

Det er typisk dansk sommervejr; 17 grader, blæsende og overskyet med et enkelt solstrejf.

Men det er de knap 40 børn fra Vesterbjerggaards Børnehus ret ligeglade med. Sammen med syv pædagoger gæster de Asnæsbroen for at lære noget om fiskeri. Men også om vandpleje, miljø, om at tage hånd om fiskebestanden og måske fatte interesse for fiskeriet senere i livet.

Asnæsbroens initiativer med at invitere børn har stået på over en længere periode, og der er ingen tvivl om, at det er ren win-win.

Børnene lærer om fangst og fisk, der lige så godt kunne lande på middagsbordet. Og de er med hele vejen. Fra vandkanten, hvor der er krabber og rejer, i båden, hvor man husker at tage redningsvest på og alt det andet udstyr, der er påkrævet, og til den indfangede fisk, som i levende live bæres op til bordet, hvor fiskene renses og gøres klar til middagsbordet.

- Jeg kan altså ikke tåle fisk, siger en pige bestemt. Jeg tror heller ikke, at jeg kan tåle at røre ved én! Elias er lidt ked af det: - Jeg fangede en reje, men så kom der er krabbe og åd den!

Willy Stig Andersen, fisker: - Det er en stor oplevelse for os voksne at få lov at vise og fortælle børnene noget om fiskeri og om miljø. Og de er dejligt nysgerrige!