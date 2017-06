De fire unge mænd blev frikendt ved Retten i Holbæk fredag. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Fire unge blev frifundet for Svebølle-røveri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire unge blev frifundet for Svebølle-røveri

Kalundborg - 30. juni 2017 kl. 14:52 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 23. oktober sidste år tiltvang to unge mænd adgang til en 20-årig mands hjem, mens en tredje holdt vagt uden for døren og en fjerde angiveligt befandt sig i en bil lidt længere væk. Røverne tvang den 20-årige ned på gulvet, mens hans kæreste var i lejligheden og fik ham til at udlevere 600 kroner samt hans computer til 18.000 kroner.

Ingen af disse fire personer var dog til stede i Retten i Holbæk fredag, da der faldt dom i sagen. Det fastslog dommer Peder Johannes Christensen, der efter bare 15 minutters votering med sine to domsmænd frifandt de fire unge mænd, der var tiltalt for røveriet. Som begrundelse for dommen lød det, at anklagemyndigheden ikke havde været i stand til at løfte bevisbyrden i sagen.

Sten Balslev, advokat og partner ved WTC og forsvarer for en af de fire tiltalte, var naturligvis tilfreds med dommen, hvis begrundelse han ikke var overrasket over.

-'Rodet' er et rammende udtryk for anklagemyndighedens bevisførelse. Der har manglet efterforskning, og dommer og domsmænds korte betænkningstid viser da også, at de ikke var i tvivl. Men jeg er naturligvis meget tilfreds med dommen, sagde han efterfølgende.

Anders Dohm fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi havde ikke så mange kommentarer til dommen.

- Vi tager dommen til efterretning og ser på, hvad vi vil gøre, sagde han med henvisning til en eventuel anke, der i så fald skal komme fra statsadvokaten.