Fire måneders fængsel: Kvinde trampede pige på halsen

Kalundborg - 07. september 2017 kl. 10:45

Et sammenstød med to piger på 16 og 15 år på Gørlev Hesteskue og Kræmmermarked natten mellem den 8. og 9. juli i år kostede onsdag en 21-årig kvinde en dom på fire måneders ubetinget fængsel.

Den 21-årige havde ellers i retten forklaret, at hun kun havde forsøgt at forsvare sig selv og en mandlig bekendt mod pigerne. Hun understregede samtidig at hun fortrød aftenens begivenheder.

- Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre det om, og jeg ikke var gået med ham den aften, sagde den 21-årige.

Dommer Peter Rostgaard Ahleson og de to domsmænd troede imidlertid mere på forklaringen fra de to piger og andre vidner, der støttede pigernes forklaring.

Ifølge anklageskriftet skulle den 21-årige have skubbet den 16-årige pige omkuld på jorden, hvorefter hun trampede hende på brystet og på halsen. Da den 15-årige pige forsøgte at lægge sig imellem, gav den 21-årige hende en lussing over kinden og øret, så den 15-årige piges trommehinde sprang.

Forsvarer Bjørn Mering Caning lagde en stor del af ansvaret for sammenstødet på den 21-åriges mandlige bekendte, som ifølge flere vidneudsagn ahvde chikaneret de yngre piger på markedet. Da pigerne konfronterede ham og bad ham stoppe, forlod han dem og vente senere tilbage med den 21-årige.

- Hun er tidligere dømt for vold, og du ved hun kan blive voldelig når hun drikker. Gik du hen og hentede hende for at pudse hende på pigerne, spurgte forsvareren.

- Ikke med min gode vilje. Jeg pudser ikke mine venner på folk, men vi var allesammen meget fulde, svarede manden, da han afgav forklaring i retten.

Bjørn Mering Caning var dog ikke overbevist, og hans 21-årige klient virkede heller ikke synderligt begejstret over at se hendes bekendte i retten. Mens han afgav vidneudsagn kiggede hun konsekvent i en anden retning.

Den 21-årige har siddet varetægtsfængslet siden den 13. juli, og den tid hun allerede har siddet i fængsel vil blive trukket fra hendes dom. Til gengæld kostede det hende ekstra straf, at hun var tidligere straffet for vold, og havde en betinget dom på 31 dages fængsel hængende over hovedet.

De 21-årige valgte at modtage dommen.