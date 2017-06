Ny Vesthavn skal etableres vest for Asnæsværket i Kalundborg. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Fire indsigelser mod Ny Vesthavn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire indsigelser mod Ny Vesthavn

Kalundborg - 21. juni 2017 kl. 13:21 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Kalundborg Friskole, Statoil Refining, Dong Energy, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening har det til fælles, at de alle i høringsfasen for Ny Vesthavn i Kalundborg har afleveret indsigelser. Økonomiudvalget, som holder møde klokken 16 i dag, har fire af de fem indsigelser til behandling.

Bestyrelsen for Kalundborg Friskole er bekymret for voldsomt øget trafik, som Ny Vesthavn vil medføre, og opfordrer kommunen til at stille krav om særlig beskyttelse af lette trafikanter. Bestyrelsen understreger, at man som minimum bør etablere en sikker overkørsel i krydset Asnæsvej og alleen, som fører op til Lerchenborg.

Statoil Refining bakker friskolens bekymring op og oplyser, at virksomheden har mange ansatte og entreprenører, der vil benytte området omkring Ny Vesthavn

. Det er meget vigtigt for Stat­oil Refining, at sikkerhed har førsteprioritet, også når det gælder lette trafikanters færden i området, oplyses det.

Dong Energys indsigelser går på, at man vil holdes skadesløs vedrørende udgifter til undersøgelser eller sikring og vedligeholdelse af den private fællesvej på Asnæsvej. Desuden mener Dong, at det ikke er tydeligt, om projektet kan have en skadelig effekt på kølevandsindtaget på Asnæsværket.

Erhvervsstyrelsen afleverede indsigelse, fordi styrelsen ikke kunne vurdere, om besøg af krydstogtskibe ligger inden for 500 meters afstand fra en risikovirksomhed og dermed, om forslaget er i strid med de statslige interesser vedrørende planlægning omkring risikovirksomheder. Denne indsigelse er siden blevet trukket tilbage.

Indsigelsen fra Danmarks Naturfredningsforening går alene på at nedlægge velfungerende paragaf 3-natur uden udlæg af erstatningsnatur.

- DN stiller sig ikke i vejen for uundgåelig udvikling. Men DN fastholder gerne et standpunkt til ære for naturværdier, der ellers blot tromles af samme udvikling - i strid med både formål og intention med naturbeskyttelsesloven, skriver DN.