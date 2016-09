Send til din ven. X Artiklen: Fire af politiets efterforskere flytter til Holbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire af politiets efterforskere flytter til Holbæk

Kalundborg - 19. september 2016 kl. 12:57 Af Susanne Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først var det beredskabet og nu er det efterforskerne, som flyttes til Holbæk, hvor de fremover får tjenestested. Der er tale om fire efterforskere, som hidtil har hørt hjemme på politistationen i Kalundborg.

Ifølge politidirektør Anne Tønnes fra Midt- og Vestsjællands politi, vil ændringerne dog ikke helt affolke stationen i Kalundborg, for det ligger i den nye plan, som i øjeblikket ligger på Rigspolitichefens bord, at der altid trods flytning skal være mindst to efterforskere udstationeret i Kalundborg.

»- Skulle der i perioder vise sig at være større behov for en mere fast bemanding af efterforskere i Kalundborg, har den lokale leder mulighed for at disponere yderligere personale fra Holbæk«. Sådan præsenterer politidirektøren blandt andet den nye indretningsplan for Midt- og Vestsjælland, som har med Kalundborg at gøre.

Det sker i et brev til Hans Kristensen, der er frontperson for gruppen, der kæmper for at få beredskabet retur til Kalundborg. Den kamp har gruppen dog opgivet, og den er nu afventende overfor de nye tiltag, som ledelsen i Midt- og Vestsjælland har lavet på baggrund af den politiske flerårsaftale for dansk politi.

I planen indgår også, at man vil bruge flere ledige kvadratmeter på politistationen til administrativt arbejde. Politiledelsen ønsker at flytte fem medarbejdere til stationen.

Det vil ifølge politidirektøren give stationen en øget robusthed i forhold til ekspeditionen af borgere blandt andet.

Hun pointerer også i sit brev til gruppen, at der stadig vil være et synligt politi med lokalkendskab i og omkring Kalundborg.

Hans Kristensen vil nu afvente svar fra rigspolitiets chef om planen. Han og gruppen er inviteret til møde med politidirektøren i uge 43. Her håber han også at få svar på, hvad der skal ske med politibutikken i Gørlev. Den nævnes nemlig slet ikke i brevet fra Anne Tønnes.