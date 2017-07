Fin søndag for byens fælles hus

- Okay, 50 kroner for alle tre stykker værktøj. Det er billigt! understreger den rutinerede sælger. Men køberen kvier sig: - 30 kroner. Det er gammelt og slidt og burde kasseres! Sælger: Nå. Hvorfor vil du så købe det...!

De bliver enige om - 40 kroner. Sælger er tilfreds. Penge i kassen til Løve Forsamlingshus. Det er kunden også: - Det var lige hvad jeg havde brug for, smiler han til den ventende hustru. Hun siger ingenting, men nøjes med at ryste på hovedet..

Se, i gamle dage var det nærmest forbeholdt foreningslivet på landet at sætte loppemarkederne i scene. Til gengæld var arrangementerne store og blev forberedt over hele året. I dag er der lopperier snart sagt på hvert et gadehjørne, både i by og på land. Det er hård konkurrence for de små landsbyers forsamlingshuse, som i vid udstrækning bruger loppepengene på istandsættelser og forbedringer.