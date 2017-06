Fik samfundstjeneste for bagholdsangreb

Tre teenagedrenge på 17, 17 og 18 år har ved Retten i Holbæk fået en betinget dom på 60 dage og samfundstjeneste, mens en pige på 17 år blev idømt en betinget dom på 60 dage. De dømmes for i august sidste år at have lokket en jævnaldrende dreng i baghold ved Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg, hvor de overfaldt ham med slag og spark, så han efterfølgende endte på skadestuen med hjernerystelse.

For alle fire dømtes vedkommende gælder det, at de er dømt jævnfør straffelovens paragraf 244, der også kaldes den »milde volds-dom«. De er altså ikke dømt for grov vold, fortæller anklagefuldmægtig ved Midt- og Vestsjællands Politi Sanne Watson, der var anklager i sagen.

Retssagen startede sidste mandag. Her kom det frem, at angrebet skyldtes, at de fire dømte ville straffe den jævnaldrende for at være en såkaldt »snitch«, (stikker eller sladrehank, red.). Udover de fire dømte er en femte mand på 20 år i dømt en ubetinget tillægsstraf på 30 dage for blandt andet at have truet ofret med at smadre hans hoved mod en kantsten.