Jeg tror faktisk på, at gode handlinger skaber god karma, og så er der forhåbentlig noget godt på vej til Kirsten for hendes søde henvendelse til avisen, siger Pia Petersen, her med datteren Mia. Foto: Ulrik Reimann

Festlig kvinde skal ha' et job

Kalundborg - 03. januar 2017 kl. 16:47 Af Ulrik Reimann

Pia Petersen, 48-årig, nyuddannet butiksassistent og enlig mor til Mia på ni år, fik sig en overraskelse på årets første arbejdsdag, mandag. Det var hendes første dag som ledig efter uddannelsesperioden på 3,5 år i Fakta i Ubby, og overraskelsen var, at en af hendes tidligere kunder var gået til avisen med en kraftig opfordring om at hjælpe Pia med at finde et nyt job!

- Pia Petersen er én, man lægger mærke til på grund af hendes humør og evne til at få andre til at grine ved at gribe en sætning i luften og give den et tvist, fortalte Kirsten Bune Rasmussen, der bor på Hovedgaden i Ubby. Hun sagde også, at hun ved, at der er flere andre kunder, der kommer til at savne Pia, der betegnes som »super kundevenlig« og dygtig.

- Sådan en festlig kvinde skal ha' et job, og hvem vil hjælpe hende med det? spurgte Kirsten Bune Rasmussen direkte.

Pia Petersen var nem at finde på Krak, og det lykkedes at få kontakt på mobilen i første forsøg, selv om der er elendig forbindelse på hendes bopæl på Flinterupvej 108 ved Store Fuglede. Pia Petersen var nemlig på vej til møde på Jobcenteret i Kalundborg, og Nordvestnyt fik en aftale om en snak lige efter.

- Dét var sødt af Kirsten... Og hun har ret i, at jeg gerne skal have et job meget snart både af hensyn til mig selv og min datter Mia, siger Pia Petersen, der i 15 år var landbrugsmedhjælper og har kørt taxa som vognmand med chauffører under sig.

Hun var også godt i gang med en uddannelse som anlægsgartner, men så lukkede det firma, hvor hun havde en aftale om en plads...

- Nu er jeg klar som butiksassistent og kan bruge et job i et supermarked eller noget helt andet, hvor der er brug for overblik, humør og god service, siger Pia Petersen.