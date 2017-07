Festival melder alt udsolgt

- Vi er stolte af for femte år i træk at kunne melde alt udsolgt lang tid før selve arrangementet, siger Kristian Kallenbach fra Foreningen Musik i Havnsø.

Han ærger sig dog over, at mange går forgæves efter billet.

- Vi oplever hvert år, at mange er for sent ude med at få købt billetter til lørdagsarrangementet, hvor vi desværre ikke rigtigt på nuværende tidspunkt kan udvide kapaciteten. Vi er derfor meget opmærksomme på at spørge folk, om de kommer igen, hvis de forlader pladsen. Det betyder, at vi nogle gange kan lukke lidt flere ind i løbet af dagen, siger han.