Festival: Fuld kraft på Lilholt trods rygsmerter

- Det er altså ikke for at gå Kim Larsen i bedene. Det er fordi, jeg har fået en diskusprolaps og skal opereres i september. Men jeg vil alligevel hellere være her i Kalundborg og spille for jer end at sidde hjemme og se tv, lød det sympatisk fra spillemanden, der straks fik et jubeludbrud fra publikum som medvind for koncerten.