Festival: Brunch for 250 morgenduelige

Kalundborg - 12. august 2017 kl. 14:29 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Festen begyndte »før tid« i Meny Kalundborgs store telt på Kalundborg Rock'er torsdag med tapas og gin for 205 gæster, og søndag bød supermarkedet ind med brunch til 250 morgenduelige i det store madtelt på festivalpladsen på Gisseløre.

Fredag og lørdag har madteltet været omdrejningspunkt for spisende gæster på festivalen.

Det er ingen overdrivelse at slå fast, at Meny Kalundborg spiller en central rolle i årets Kalundborg Rock'er, og Michael Rasmussen forventer, at supermarkedet vil kunne bidrage med 100.000 kroner til arrangørerne af festivalen.

- Det har ikke været udgangspunktet, at deltagelsen i Kalundborg Rock'er 2017 skulle genere et overskud til Meny. Det har til gengæld haft stor prioritet at være med til at understøtte en stor lokal aktivitet, som foreninger står sammen om at arrangere. Det er disse foreninger, vi gennem vores bidrag understøtter ved at være aktive, siger Michael Rasmussen.

Den store VIP-fest torsdag aften med gin og tapas - og meget mere - er, siger Michael Rasmussen, et konkret eksempel på, at Meny gerne vil bidrage på synlig vis til lokal aktivitet.

- Det er ikke et arrangement, vi tjener penge på. Man kan sige tværtimod. Men det afgørende er, at vi er med, og jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke byder ind på Kalundborg Rock'er i 2018, siger Micghael Rasmussen.