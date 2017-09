Se billedserie Skuespiller og sanger Trine Pallesen bandt sammen med trioen De Græd på fremragende vis en buket af Fabricius-Bjerres sange. Foto: Bjarne Robdrup

Fest med formidabel Fabricius

Kalundborg - 11. september 2017 kl. 17:05 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det fortæller ganske meget om mennesket Bent Fabricius-Bjerre, at han efter 50 succesår i musikbranchen som far til en perlerække af tidløse klassikere valgte at drage på turne rundt i Danmark.

- Jamen jeg var jo bare manden ved klaveret lørdag aften på tv eller i radioen. Det var ikke på tale, at vi sådan skulle rundt i Danmark og spille for folk. Det gør vi nu. Og det er pragtfuldt. Jeg har haft to dejlige og meget hyggelige dage her på Lykkebjerg.

Fredag og søndag fyldte Fabricius-Bjerre sammen med skuespiller, sanger og veninde Trine Pallesen og trioen De Græd den store sal hos Gitte og Niels Henrik Nielsen på Lykkebjerg. I to timer fik publikum musikalske guldkorn fra det enorme katalog på flere end 1200 melodier, Fabricius-Bjerre har skrevet siden sin debut som komponist med klaverstykket Opus 1, som han begik i en alder af fem år (i 1929!) I sig selv et lille mesterværk. Alley Cat blev i 1992 det internationale gennembrud i USA, som skaffede Fabricius en grammy for årets bedste rock'n'roll-sang.

- Ja, jeg tog ikke til USA til nomineringen, for jeg var oppe imod blandt andre Elvis Presley, så jeg antog, at jeg ikke havde mange chancer. I stedet sendte amerikanerne statuetten med posten.

Mange af de melodier og sange, som De Græd og charmerende Trine Pallesen leverede i den intime koncert, blev fulgt til dørs af morsomme, pudsige og underfundige historier, der har præget komponistens lange liv over en karriere på mere end 70 år. Men publikum fik også en flig af melankolien i nogle af de bedste og tidløse Fabricius-værker i den cabaret-lignende koncert. Lykkebjergs største satsning til dato blev en kæmpe succes.