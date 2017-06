Se billedserie Borgmester Martin Damm (V) brugte ufine metoder og forsøgte at sinke det andet hold i stafetten på vandet. Han endte dog selv med at falde i baljen. Foto: Søren Kloster Sørensen

Fest for vandhunde på havnen

Kalundborg - 10. juni 2017 kl. 16:19 Af Søren Kloster Sørensen

Hele lørdagen stod i vandets og havnens tegn, da Havnens Dag - i lighed med mange andre steder i Danmark - blev markeret i Havneparken og på Gisseløre i Kalundborg.

Her var der mulighed for at se og prøve, hvad havnen har at tilbyde.

På Gisseløre kunne man blandt andet prøve et SUP-board (Stand up Paddle), en tur i kajak eller komme ud at sejle med en sejlbåd.

Hvis man hellere ville bevare fødderne på land, så var der også rig mulighed for det med både snobrødsbagning, trylleshow, fiskeklapning og musik og sang.

I den nye havnepark var der liv og glade dage hele dagen, og det gode vejr tiltrak en god portion mennesker.

Her kunne man for eksempel udfordre hinanden i beachvolley, få gode fif til at slå en proper næve af Kalundborg Bokseklub eller se på kunstneren Eva Aamos udstilling om havnen.

Hen sidst på eftermiddagen og resten af aftenen tager musikken over i Havneparken.