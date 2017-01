Pendlernes drøm om hurtig transport mellem hjem og arbejde nærmer sig. Nu har Vejdirektoratet prækvalificeret fem store entreprenørfirmaer til at byde på anden etape af Kalundborgmotorvejen, forlængelsen af første etape, der ses her. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fem kan byde på ny motorvej

Kalundborg - 14. januar 2017 kl. 12:06 Af Jan Holm

Anden etape af Kalundborgmotorvejen er ved at blive konkret. Vejdirektoratet (VD) har netop prækvalificeret fem entreprenører til at konkurrere om at bygge denne etape af Kalundborgmotorvejen, en opgave til cirka 200 millioner kroner.

Af de syv entreprenører, der sendte ansøgninger til VD om at blive prækvalificeret til den store anlægsopgave, valgte direktoratet Arkil A/S, Barslund A/S, MJ Eriksson A/S, Per Aarsleff A/S og Konsortiet Mobilis Danmark-Van Gelder. Sidstnævnte er en dansk virksomhed med rødder i Holland.

Opgaven tilbydes som et udbud med forhandling. Her afgiver de fem entreprenører først et indledende tilbud med deadline den 23. marts, som de individuelt forhandler med VD, før et endeligt bud bliver afgivet.

Vejdirektoratet indleder forhandlingerne med hver enkelt entreprenør i maj.

- Vi er naturligvis glade for, at så store og velrenommerede entreprenører har valgt at byde på opgaven. Når de har afgivet deres indledende tilbud, går vi i en tæt dialog med hver af dem, så vi sikrer de bedst mulige vilkår for det endelige tilbud, siger Christian Tolderlund, der er projektleder i Vejdirektoratet.

Ideen med den indledende runde er, at entreprenørerne kan komme med forslag til andre måder at gøre ting på.

I den efterfølgende dialog kan de gøre rede for deres ideer og forslag til andre løsninger.

- Det kan vi bruge til at justere vores udbudsmateriale, så kan vi få et bedre eller billige projekt, siger Christian Tolderlund.

Det eventuelt optimerede udbud bliver derpå sendt til de fem modtagere.

- Dermed er jorden gødet til et godt motorvejsprojekt og et godt samarbejde med entreprenøren, der til slut får opgaven, siger Christian Tolderlund.

Vejdirektoratet forventer at vælge en entreprenør til opgaven i starten af juli, så motorvejsbyggeriet kan gå i gang i det tidlige efterår.