Fejl udsætter sag om vold og røveri for anden gang

To kvinder på 22 og 24 år skulle ifølge anklagskriftet, have udsat en tredje kvinde for en lang række overgreb på en adresse på Hærvigsgade i Kalundborg den 29. marts 2015. Offeret skulle blandt andet være blevet sparket i hovedet, have fået sat en kniv for halsen, blevet truet på livet, fået klippet sit hår mod hendes vilje, og blevet tvunget til at indtage bedøvende piller. Derudover skal offeret ifølge anklageskriftet også være blevt låst inde på et badeværelse i mange timer.

Sagen var første gang for retten den 29. august sidste år. Her blev den imidlertid udskudt, da det kom frem, at den ene af de to tiltalte, den 22-årig kvinde, havde fået besked om at møde i retten en dag for sent, hvorfor dommer Marianne T. Øllgaard og de to domsmænd efter en lang votering besluttede at frikende hende på stedet. En afgørelse som anklagemyndigheden valgte ikke at anke, hvorfor den 22-årige slipper for straf, også selvom hendes medtiltalte skulle ende med at blive dømt.