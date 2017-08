Fejl på info-tavle går ud over brunch til jazzen

- Jeg er sikker på, at det skyldes, at der på Kaludnborg Havneparks info-skærm står, at Lars Lundgaard Trio spiller gratis på Klostertorvet den 2. september. Der er sket en fejl i deres system, som desværre er gået ud over vores brunch-jazz. Så vi er nødt til at aflyse brunchen og ringe ud til de fem, der har bestilt, siger arrangør Teresemarie Lisiux, Nyvangskirken.