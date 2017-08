Se billedserie Den ungarske familie nyder ferien på landet i Føllenslev med køligt vejr og fred og ro. Senere skal de til Frankrig, hvor de også har byttet en bolig. Det er deres første besøg i Danmark. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Familie bytter storbyen ud med landliv i ferien

Kalundborg - 02. august 2017 kl. 11:16 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Kolbjørn og hendes mand Peer Olander Nørgaard, som normalt bor på landet tæt på Føllenslev, er i øjeblikket med deres tre børn, Sejr på tre år, Storm på otte år og Thit på 11 år, på ferie i Budapest i Ungarn.

Her bor de i den ungarske familie Aratós lejlighed i storbyen Budapest tæt på floden Donau, som de har byttet bolig med.

Den ungarske familie består af: Far, Adrian og mor, Csilla og og deres tre børn, Lili på ni år, Sara på otte år og Iván på halvandet år.

Det er familien Arotós første besøg i Danmark, og familien nyder det rummelige hus på landet med have og trampolin.

- Vi er interesseret i at se hvordan danskerne lever til dagligt, og det får du ikke mulighed for, hvis du kommer som almindelig turist. Vi er selv meget åbne og har ingen hemmeligheder, så vi har ikkke noget imod at bytte vores hjem med andre, siger Csilla, som arbejder som life coach i Ungarn, mens hendes mand er revisor og partner i et stort firma.

Familien har byttet bolig i seks lande indtil videre, blandt andet i Frankrig og Italien.

- Vi ville gerne til Danmark, fordi der er køligere her. Den her temperatur passer os godt, siger Csilla.

I Budapest er det nemlig mellem 30 og 40 grader nu, hvilket familien synes er for varmt.

Derudover kan de også godt lide roen på landet og de er alene, fordi i Budapest er der massevis af mennesker.

- Landskabet er også utroligt smukt, og det minder om Toscana, siger den ungarske mor.

Den ungarske familie deltager altid i løb, når de er på ferie, og i Kalundborg deltog de i Møllebakken Rundt.

- Det er en god måde at lære byen at kende på, og vi var de eneste, som kom fra et andet land, siger hun.

Derudover har familien været på loppemarked i både Kalundborg og i Vig, hvor de fået købt både tøj og sko. De har været på Bakken i København. De har også været i Givskud Zoo.

De to familier har nemlig også byttet bil, så begge parter har mulighed for at komme rundt.

Familierne har fundet hinanden via Homeexchange.com.