Færre stiller op til valget

- Når det handler om at rekruttere medlemmer til ad hoc-opgaver, altså enkeltstående opgaver, der skal løses her og nu, så er der ingen problemer. Det er der rigtig mange, som gerne vil yde et bidrag til. Men at stille op på en politisk liste til et valg - det vil de færreste. Det er et langt sejt træk, konkluderer Gunnar Jørgensen, der har fået en kendt regionspolitiker for socialdemokraterne, Kirsten Rask fra Høng, på listen til kommunalvalget i Kalundborg til november. Kirsten Rask har fået dispensation til at stille op til både regionsvalg og kommunalvalg.