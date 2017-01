Færre blev dræbt i trafikken

Kalundborg har valgt at følge det mål, der er sat i Færdselssikkerhedsplanens nationale handlingsplan fra 2013, og det er altså lykkedes - endda to år i træk, for målsætningen blev opfyldt allerede i 2014, hvor antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene faldt markant efter at have holdt sig nogenlunde konstant i 2010-2013.