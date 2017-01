Artiklen: Et kopi-band med absolut tjek på The Beatles

Et kopi-band med absolut tjek på The Beatles

Sidste år trak det super-tjekkede Beat­les-kopiband The Beatles Revival fuldt hus i Juvi i Kalundborg, og nu vender tjekkerne tilbage for at give koncert 8. februar - her i 50-året for udgivelsen af albummet »Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band«.