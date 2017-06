Et kig ind i hjernebarken

- Alle forældre kender det. Man spørger sit barn: »hvad har du lært i skole i dag, og de svarer: »ikke noget«. Med denne opgave har vi forsøgt, at få eleverne til at sætte sig ned, og reflektere over, hvad det er de har lært i det forgangne år, siger lærer folkeskolelærer Stine Foersom.

Hvis man går rundt og kigger på de forskellige børns hjerner, så viser det sig, at de åbenbart har lært ganske meget. Nogle af tingene er klassiske skolediscipliner som for eksempel at gange, at sige ord på engelsk eller at læse. Mange andre emner som børnene har noteret ned på deres små sedler , er imidlertid ikke noget man finder på skoleskemaet. Det kan for eksempel være at dele med de andre, at arbejde sammen eller at bage pandebrød med mælkebøtter.