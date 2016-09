Et godt øje til Røsnæs

Se billedserie Røsnæs danner hvert tredje år rammen omkring danmarksmesterskaberne i undervandsfotografering. Lørdag dystede nogle af Danmarks bedste undervandsfotografer i at tage de bedste billeder. Foto: Ole Rasmussen

Kalundborg - 05. september 2016

Der findes en verden omkring os fyldt med farver og former, som vi slet ikke forestiller os, man kunne finde herhjemme i Danmark.

- Det hænder ofte, at folk simpelthen ikke vil tro på, at vores billeder er taget i Danmark. Hvis man giver sig tid og kommer helt tæt på dyr- og planteliv, gemmer der sig imidlertid fantastiske billeder næsten alle steder, fortæller Morten Rasmussen.

Han har selv dykket og dyrket undervandsfotografering siden 1978. Denne weekend var han dog ikke med under vandet. I stedet fungerede han som dommer ved årets udgave af DM i undervandsfoto.

Konkurrencen holdes hvert år på skift mellem landsdelene. I år var turen kommet til Sjælland, og så har der gennem de sidste mange år været tradition for, at undervandsdykkerne mødes i Kalundborg.

- Der er gode muligheder for at tage endog rigtig flotte billeder omkring Røsnæs. Normalt vil vi helst være på den vestlige side af Røsnæs, da forholdene er ideelle der, men i dag var vestenvinden for kraftig, derfor valgte vi at holde konkurrencen her ved Røsnæs Strandpark, forklarer dommeren.

Konkurrencen startede klokken 10 lørdag formiddag og varer fire timer.

- De fleste af dykkerne gik i med det samme og bliver i vandet samtlige fire timer. De er ret udmattede, når de kommer op igen. Det er tørdragter, vi dykker i, så det er varmt, og de er tørstige, når de kommer op, siger Morten Rasmussen.

De kameraer, som dykkerne tager med ned under vandet, ligner næsten selv et søuhyre af den slags, som man kunne risikere at møde på rigtig dybt vand. Morten Rasmussen fremviser et. Det er et stort et af slagsen, der er udstyret med to lange fangearme med hver sin blitz.

- Lysforholdene er ikke for gode under vandet, derfor kræver det en masse ekstraudstyr at tage gode billeder. Det fotoudstyr, jeg normalt har med mig, når jeg skal fotografere under vandet, løber op i en værdi af omkring 100.000 kroner. Det her er ikke nogen billig hobby, konstaterer dommeren.

Morten Rasmussen er selv professionel fotograf gennem mange år, men det gælder langt fra alle af deltagerne i årets DM i Undervandsfoto.

- Det gælder for de fleste dykkere, at for at holde interessen ved lige kræver det noget ekstra, de kan tage sig til under vandet. Nogle udforsker vrag, andre jager fisk med harpunpistol, og så er der dem som os, der fotograferer, siger han.

Årets vinderbilleder blev taget af Ole Rasmussen.